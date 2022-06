Berserk torna il 24 Giugno: ecco l’annuncio che i fan aspettavano (Di martedì 7 giugno 2022) Il dipartimento editoriale di Young Animal (Hakusensha) e il mangaka Kouji Mori hanno rivelato attraverso un comunicato stampa che Berserk, il manga scritto e disegnato dal compianto Kentaro Miura, riprenderà il 24 Giugno 2022. Berserk sarà accreditato con la realizzazione da parte dello Studio Gaga, la società di Kentaro Miura Kentaro Miura ci ha lasciati con un vuoto incolmabile il 6 maggio 2021 a causa di dissecazione aortica. Il responsabile tra gli assistenti specificava che, nonostante la morte improvvisa, negli ultimi 15 anni circa il maestro Miura ha sostenuto una vita piuttosto bilanciata gestendo una buona dieta ed esercizi fisici regolari. Il capo degli assistenti ha anche confermato che era in salute e non stava soffrendo di alcuna malattia. Miura iniziò a scrivere e disegnare Bersek nel 1989 ed il manga viene ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 7 giugno 2022) Il dipartimento editoriale di Young Animal (Hakusensha) e il mangaka Kouji Mori hanno rivelato attraverso un comunicato stampa che, il manga scritto e disegnato dal compianto Kentaro Miura, riprenderà il 242022.sarà accreditato con la realizzazione da parte dello Studio Gaga, la società di Kentaro Miura Kentaro Miura ci ha lasciati con un vuoto incolmabile il 6 maggio 2021 a causa di dissecazione aortica. Il responsabile tra gli assistenti specificava che, nonostante la morte improvvisa, negli ultimi 15 anni circa il maestro Miura ha sostenuto una vita piuttosto bilanciata gestendo una buona dieta ed esercizi fisici regolari. Il capo degli assistenti ha anche confermato che era in salute e non stava soffrendo di alcuna malattia. Miura iniziò a scrivere e disegnare Bersek nel 1989 ed il manga viene ...

Advertising

aethrqq : RT @sbirulinina: Berserk torna grazie Mori amico di Miura miraccomando stai in salute e scrivi la storia com'è, non stressarti troppo, ti v… - KAMUIRAIK4RU : Berserk che torna <333 davvero una cosa molto molto cara al mio cuore <333 - fraencamente : OMMIDIOOOOOOO TORNA BERSERK, PORCO DIO AVRA' UNA FINE IO PIANGO TANTISSIMO - straysamurai : Berserk che torna e io devo quindi finire di leggere per forza o muoio One piece che va in pausa pure meritata per… - sbirulinina : Berserk torna grazie Mori amico di Miura miraccomando stai in salute e scrivi la storia com'è, non stressarti tropp… -