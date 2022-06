Bambino di due anni spara e uccide il padre. La tragedia in Florida

Advertising

Un bambino di due anni ha ucciso involontariamente il papà con una pistola lasciata incustodita a Orlando in Florida. L'incidente è avvenuto il 26 maggio scorso. La polizia giunta nell'abitazione ha ...La pistola era in una borsa che Reggie Mabry aveva lasciato per terra e il bambino, dopo averla trovata, ha sparato al padre che stava giocando a un videogioco su un computer, colpendolo alle spalle.