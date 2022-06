Altro che Almanacco, quello di Drusilla è un monologo ininterrotto (Di martedì 7 giugno 2022) Drusilla Foer con Topo Gigio Mettere insieme qualcosa di così antico, anzi storico per noi italiani, come L’Almanacco del Giorno Dopo, e un personaggio come Drusilla Foer è un azzardo non da poco, il rischio collisione è dietro l’angolo. Ad evitarlo ci pensano i suoi modi da dama d’altri tempi, il suo linguaggio forbito e quella compostezza che la rende protagonista di un quadro, di una fotografia impressa nella nostra memoria, che riprende vita diventando uno spettacolo televisivo. Ma attenti a non strafare e a non eccedere nell’autoreferenzialità. Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo, nuovo appuntamento del preserale di Rai 2, è una specie di mini one woman show, perchè tutte le notizie che vengono date nel corso della puntata sono condite dai commenti della conduttrice, che in pratica offre al ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 7 giugno 2022)Foer con Topo Gigio Mettere insieme qualcosa di così antico, anzi storico per noi italiani, come L’del Giorno Dopo, e un personaggio comeFoer è un azzardo non da poco, il rischio collisione è dietro l’angolo. Ad evitarlo ci pensano i suoi modi da dama d’altri tempi, il suo linguaggio forbito e quella compostezza che la rende protagonista di un quadro, di una fotografia impressa nella nostra memoria, che riprende vita diventando uno spettacolo televisivo. Ma attenti a non strafare e a non eccedere nell’autoreferenzialità.e l’del Giorno Dopo, nuovo appuntamento del preserale di Rai 2, è una specie di mini one woman show, perchè tutte le notizie che vengono date nel corso della puntata sono condite dai commenti della conduttrice, che in pratica offre al ...

