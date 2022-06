Viabilità Roma Regione Lazio del 06-06-2022 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 giugno 2022)DEL 6 GIUGNOORE 17.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLACODE IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN INTERNA, ORA LOCALIZZATE TRA CASSIA E SALARIA PROSEGUIAMO IN INTERNA, CODE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E A2 IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA VIA DEL MARE E DIRAMAZIONESUD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RISOLTO L’INCIDENTE CODE IN DIMINUZIONE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A INIZIO COMPLANARE, IN USCITA CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA ALTRO INCIDENTE CAUSA CODE TRA IL RACCORDO E MALAGROTTA, NELLE DUE DIREZIONI TRAFFICO MOLTO INTENSO SULLE CONSOLARI RALLENTAMENTI E CODE INTERESSANO LA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA LA FLAMINIA DA VIA VALDAGNO AL RACCORDO LA SALARIA ...