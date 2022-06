Turchia, scomparso da una settimana un giornalista dissidente iraniano (Di lunedì 6 giugno 2022) L'allarme è stato lanciato dalla famiglia che punta il dito contro gli 007 di Teheran. 'Il mio crimine è che non sono indifferente', scriveva il reporter nella sua pagina ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 giugno 2022) L'allarme è stato lanciato dalla famiglia che punta il dito contro gli 007 di Teheran. 'Il mio crimine è che non sono indifferente', scriveva il reporter nella sua pagina ...

Si sono perse le tracce da una settimana di Mohammad Bagher Moradi, giornalista iraniano residente in Turchia. La famiglia non ha dubbi: è stato rapito dai servizi segreti di Teheran. La Procura di Ankara ha aperto un'inchiesta. La scomparsa di un giornalista dell'opposizione iraniana, che ha cercato rifugio in Turchia nove anni fa, ha sollevato il timore che si tratti di un'altra vittima delle operazioni di intelligence iraniane.