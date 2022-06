Torino, è già libero il pregiudicato marocchino col machete: ieri un’altra rissa tra pusher nordafricani (Di lunedì 6 giugno 2022) È già libero il pregiudicato di origine marocchina “immortalato” nei giorni scorsi mentre nel quartiere Aurora, alla periferia nord di Torino, inseguiva un connazionale armato di machete. Il giovane è stato successivamente arrestato. Il giudice ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dal legale al termine di dell’udienza in cui sono stati ascoltati alcuni testimoni e disposto l’obbligo di firma. LEGGI ANCHE Migranti, sbarchi senza fine a Lampedusa: l'hotspot scoppia. Arrivi in crescita del 30% Lamorgese balbetta sulla sicurezza, FdI: "Ponzio Pilato al suo confronto era un decisionista" (video) Secondo la ricostruzione di diversi quotidiani, l’immigrato armato di machete avrebbe già aggredito in passato diverse persone. Proprio qualche settimana fa, Fratelli d’Italia aveva ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) È giàildi origine marocchina “immortalato” nei giorni scorsi mentre nel quartiere Aurora, alla periferia nord di, inseguiva un connazionale armato di. Il giovane è stato successivamente arrestato. Il giudice ha accolto la richiesta di scarcerazione presentata dal legale al termine di dell’udienza in cui sono stati ascoltati alcuni testimoni e disposto l’obbligo di firma. LEGGI ANCHE Migranti, sbarchi senza fine a Lampedusa: l'hotspot scoppia. Arrivi in crescita del 30% Lamorgese balbetta sulla sicurezza, FdI: "Ponzio Pilato al suo confronto era un decisionista" (video) Secondo la ricostruzione di diversi quotidiani, l’immigrato armato diavrebbe già aggredito in passato diverse persone. Proprio qualche settimana fa, Fratelli d’Italia aveva ...

Advertising

Osatsanotnas : @tcarapezza @xManuelVanacore dopo quella partita volevo twittare per ringraziare @RafaeLeao7 e @TheoHernandez . Due… - RehoEmanuele88 : Torino, già scarcerato il marocchino col machete: 'grazie al giudice' (grazie democrazia) - francescacuore6 : @baffi_francesco @Donzelli Donzellino perché non scrive un pezzo sul ragazzo scarcerato a torino col machete e già… - J_Sioux : @torino_1984 @MA_235_ @La_Bianconera @juventusfc @chiellini No, doveva andare incontro al pallone ben prima, lui ve… - leonard92571642 : In Italia ci sono dei #giudici di MERDA! Perché se uno(che sia italiano o no, non cambia)che AGGREDISCE CON UN MACE… -