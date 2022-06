Stadio Vigorito | c’è l’ok della giunta per la concessione al Benevento

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lacomunale, presieduta questa mattina dal sindaco Clemente Mastella, ha deliberato l’affidamentod’uso per un anno delloCiroe dell’adiacente AntiCarmelo Imbriani, così come richiesto con nota n.56637 del 30/05/20022 dalla societàCalcio Srl, al fine di consentire alla stessa di iscriversi e partecipare al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2022/20223. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

TV7Benevento : La Giunta comunale ha deliberato l’affidamento della concessione d’uso dello stadio Ciro Vigorito e dell’Antistadio… - NTR24 : Comune, deliberato affidamento dello stadio Vigorito e dell’Antistadio al Benevento Calcio - anteprima24 : ** Mastella alla vigilia dell'incontro con Vigorito: 'Stadio? La convenzione non è un problema' **… - Max_Mogavero : Convenzione stadio rinnovata per un anno alle stesse condizioni e fideiussione da 800mila euro garantita da… - Max_Mogavero : Dimissioni #Vigorito, tifosi del primo anello chiariscono dopo lo striscione allo stadio: “Condanniamo atteggiament… -

NTR24

...è vista giovedì sera alloè stata da pelle d'oca, segno della vicinanza della piazza alla società e alla gratitudine che si è alimentata nel corso degli anni. FUTURO - C'è da dire che......e c'è da presumere che non fosse in discussione perchè la mancata iscrizione avrebbe avuto conseguenze ben maggiori che un paio di striscioni apparsi sui cancelli dello. E nèe in ... Comune, deliberato affidamento dello stadio Vigorito e dell'Antistadio al Benevento Calcio "Benevento, torna il sereno: la B è salva": questa l'apertura de Il Sannio Quotidiano oggi in edicola. L'incontro. Tra.Il risultato, secondo quanto riferito dal sindaco di Benevento Mastella, è l'assicurazione del presidente Vigorito a iscrivere il Benevento ... si pensi giusto per un momento alla questione stadio, ...