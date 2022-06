Samuele Ricci lascia il ritiro di Mancini: Nicolato lo accoglie in under 21 (Di lunedì 6 giugno 2022) Samuele Ricci lascia il ritiro della Nazionale e si aggregherà oggi all’under 21 impegnata questa sera in Lussemburgo in vista delle prossime gare con Svezia e Irlanda. Lo rende noto la Figc. L’ex centrocampista dell’Empoli e ora in forza al Torino ha debuttato nel secondo tempo del match di Nations League contro la Germania. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022)ildella Nazionale e si aggregherà oggi all’21 impegnata questa sera in Lussemburgo in vista delle prossime gare con Svezia e Irlanda. Lo rende noto la Figc. L’ex centrocampista dell’Empoli e ora in forza al Torino ha debuttato nel secondo tempo del match di Nations League contro la Germania. SportFace.

