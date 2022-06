Sabatini, risposta infuocata a Iervolino: continua il botta e risposta (Di lunedì 6 giugno 2022) Clima incandescente attorno alla Salernitana. In mattinata l’attacco del presidente Iervolino a Sabatini, poi la dura risposta del direttore. Una mattinata infuocata in casa Salernitana. Dopo una salvezza conquistata con il coltello tra i denti, ed una rincorsa che ha fatto esultare un’intera città, ora si consumano le acredini di un rapporto terminato anzitempo e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 6 giugno 2022) Clima incandescente attorno alla Salernitana. In mattinata l’attacco del presidente, poi la duradel direttore. Una mattinatain casa Salernitana. Dopo una salvezza conquistata con il coltello tra i denti, ed una rincorsa che ha fatto esultare un’intera città, ora si consumano le acredini di un rapporto terminato anzitempo e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

