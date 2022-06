Roma Matic, i dettagli del contratto: si allontana il riscatto di Oliveira (Di lunedì 6 giugno 2022) La Roma batte il primo colpo del mercato estivo: i dettagli del contratto di Matic, ora Oliveira si allontana La Roma piazza il primo colpo del mercato estivo e lo fa convincendo Nemanja Matic ad accettare la corte di Mourinho. Il tecnico portoghese ha già avuto il centrocampista per quattro stagioni (3 al Chelsea e 1 allo United). Il serbo ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo a 3.6 milioni più bonus, ora il riscatto di Oliveira non è più così certo. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Labatte il primo colpo del mercato estivo: ideldi, orasiLapiazza il primo colpo del mercato estivo e lo fa convincendo Nemanjaad accettare la corte di Mourinho. Il tecnico portoghese ha già avuto il centrocampista per quattro stagioni (3 al Chelsea e 1 allo United). Il serbo ha firmato undi un anno con opzione per il secondo a 3.6 milioni più bonus, ora ildinon è più così certo. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | #Matic e #Mourinho di nuovo insieme: un leader per il centrocampo della #Roma - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ROMA, IN ARRIVO LO SVINCOLATO NEMANJA MATIC Accordo di un anno con opzione per il secondo… - DiMarzio : Nemanja #Matic alla #Roma: dettagli e retroscena dell'operazione - siamo_la_Roma : ?? La #Primapagina dei principali quotidiani sportivi ?? È fatta: #Matic è il primo colpo dell'estate della #Roma ??… - GiulioAndreotto : RT @Alessandroad05: Considerando che la Roma farà 2 colpi importanti, già avere preso #Matic (che nn rientra nei colpi importanti) è tanta… -