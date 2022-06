Rkomi in concerto con l’Insuperabile Tour: le date (Di lunedì 6 giugno 2022) MILANO – L’inarrestabile corsa di Rkomi prosegue per tutta l’estate 2022. Dopo l’esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – Insuperabile è certificata oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificata platino; l’album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva l’atteso annuncio del suo nuovo Tour estivo, che segue il sold-out del precedente Tour nei club. Insuperabile Tour è il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai fan: porterà Rkomi ad attraversare l’Italia per tutta l’estate, con tappe nei principali festival. Qui di seguito il calendario: 11 GIUGNO MILANO, I-DAYS nuova data 24 GIUGNO FIRENZE, VIPER SUMMER FEST 25 GIUGNO GENOVA, GOA-BOA THE NEXT DAY 30 GIUGNO ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 giugno 2022) MILANO – L’inarrestabile corsa diprosegue per tutta l’estate 2022. Dopo l’esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – Insuperabile è certificata oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificata platino; l’album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva l’atteso annuncio del suo nuovoestivo, che segue il sold-out del precedentenei club. Insuperabileè il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai fan: porteràad attraversare l’Italia per tutta l’estate, con tappe nei principali festival. Qui di seguito il calendario: 11 GIUGNO MILANO, I-DAYS nuova data 24 GIUGNO FIRENZE, VIPER SUMMER FEST 25 GIUGNO GENOVA, GOA-BOA THE NEXT DAY 30 GIUGNO ...

Advertising

ntomlinson33 : vendo due biglietti per il concerto di Rkomi a Firenze il 24 giugno, prezzo da stabilire. #vendobiglietti #rkomi - saraadiss : pensando a quando durante il concerto di irama è arrivato rkomi miodio il palazzetto non reggeva più le tonnellate - chiara27656181 : Vendo biglietto per il concerto di Imagine Dragons a Milano #ImagineDragons #Rkomi #milano - orasiamoinduee : cercasi componenti per concerto di rkomi a caserta?? - yutaismymoon : nel 2016 ho fatto la fila per Mika tutta la giornata con mia mamma che aveva tipo 50 anni quindi ambisco ad essere… -