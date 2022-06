Non solo moda. Non solo musica. (Di lunedì 6 giugno 2022) Partiamo da un’istantanea del red carpet degli Eurovision 2022. C’è Blanco in Valentino Pink PP, la maison cavallo di battaglia della giovane star. Con maxi blazer in pelle, pantaloni sartoriali fluidi oversize e top in tulle nero. E c’è Mahmood in Willy Chavarria, designer queer ricercatissimo. Con giacca elegante aperta sul petto nudo, boxer in vista e vaporosi pants a pieghe rosa lilla. Possono due look diventare l’emblema dell’inclusività ed essere più chiacchierati delle canzoni a una manifestazione musicale? Certo che sì. Perché moda e musica da sempre sono mondi connessi tra di loro. Leggi su amica (Di lunedì 6 giugno 2022) Partiamo da un’istantanea del red carpet degli Eurovision 2022. C’è Blanco in Valentino Pink PP, la maison cavallo di battaglia della giovane star. Con maxi blazer in pelle, pantaloni sartoriali fluidi oversize e top in tulle nero. E c’è Mahmood in Willy Chavarria, designer queer ricercatissimo. Con giacca elegante aperta sul petto nudo, boxer in vista e vaporosi pants a pieghe rosa lilla. Possono due look diventare l’emblema dell’inclusività ed essere più chiacchierati delle canzoni a una manifestazionele? Certo che sì. Perchéda sempre sono mondi connessi tra di loro.

