Nigeria, strage in chiesa: almeno 50 morti tra cui donne e bambini (Di lunedì 6 giugno 2022) Non è ancora stata rivendicata la strage nella chiesa cattolica di San Francesco in Nigeria, durante il quale sono morte almeno 50 persone, tra cui donne e diversi bambini. I sospetti ricadono su gruppi jihadisti attivi nel Nord della Nigeria, a cominciare da Boko Haram. Sui social, utenti Nigeriani puntano il dito sui miliziani Fulani. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Non è ancora stata rivendicata lanellacattolica di San Francesco in, durante il quale sono morte50 persone, tra cuie diversi. I sospetti ricadono su gruppi jihadisti attivi nel Nord della, a cominciare da Boko Haram. Sui social, utentini puntano il dito sui miliziani Fulani. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

matteorenzi : Nel giorno di Pentecoste ennesimo attacco contro i cattolici in una chiesa in #Nigeria: anche bambini tra le decine… - luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - MediasetTgcom24 : Nigeria, attacco in una chiesa cattolica: uccise almeno 50 persone, molti sono bambini | Rapito il prete #nigeria… - gioacchinobpb12 : RT @CarolinaVarchi: Quanto accaduto in Nigeria lascia esterrefatti. Una strage, all’interno di una Chiesa, dove hanno perso la vita dei fed… - avantibionda : RT @CucchiRiccardo: La strage di cristiani in #Nigeria ennesima tragica sequenza di morti innocenti. Il mondo non è stato mai in pace. Ci s… -