Nevila Pjeri | la donna picchiata | uccisa e gettata in un torrente a Sarzana

(Di lunedì 6 giugno 2022) Sarebbe stata prima pestata a sangue e poi. Forse con un proiettile sparato a brevissima distanza, oppure con un oggetto appuntito che le ha perforato il cranio partendo dalla parte posteriore dell’orecchio. In queste ore gli inquirenti stanno provando a ricostruire le ultime ore di vita di, la 35enne trovata senza vita nella notte tra sabato 4 e domenica 5 giugno nel greto delParmignola a Marinella, una frazione del comune di(in provincia di La Spezia)., le indagini sullae trovata in unSecondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, sul corpo dellasarebbero stati trovati evidenti segni di percosse. Poi quel foro all’altezza dell’orecchio ...

Sarzana – Massacrata di botte e gettata via come un sacco di rifiuti. Uccisa e lasciata in un campo ai lati del Parmignola, il torrente che divide la Liguria dalla Toscana. Abbandonata come una ...