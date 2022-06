Moscati | attivata la rete wifi gratuita | ospedale sempre più a misura del paziente

Advertising

ptvtelenostra : ATTIVATA LA RETE WI-FI GRATUITA ALL’AZIENDA “MOSCATI” PER UN OSPEDALE SEMPRE PIÙ A MISURA DEL PAZIENTE -… -

Nuova Irpinia

... per far fronte alle drammatiche conseguenze umanitarie della guerra in corso, si èper ... ASA, altresì, fa urgente appello alla sensibilità dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppedi ...Nel corso degli anni una citazione di San Giuseppeha fatto nascere panari e caffè solidali,... retto dall'assessore Maria Giovanna D'Arienzo, si è subitoper rendere il Muro della ... De Luca ad Avellino e Montoro promuove il Moscati e la Sanità in Campania: reggiamo senza soldi Schianto auto-moto in serata a San Michele di Serino, lungo la strada provinciale. Un centauro 55enne di Cesinali versa in gravi condizioni all'ospedale Moscati di Avellino. La prognosi ...