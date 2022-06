Monza, ecco chi c'è in pole per l'attacco (Di lunedì 6 giugno 2022) Tra le idee del Monza per rinforzare l'attacco c'è quella che porta a Mattia Destro, appena retrocesso in Serie B con il Genoa... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Tra le idee delper rinforzare l'c'è quella che porta a Mattia Destro, appena retrocesso in Serie B con il Genoa...

Advertising

Gazzetta_it : La passione di Berlusconi: spende nel Monza come nel Milan. Ecco il suo budget - Sport&Business di @marcoiaria1 - vanandrix79 : RT @Gazzetta_it: La passione di Berlusconi: spende nel Monza come nel Milan. Ecco il suo budget - Sport&Business di @marcoiaria1 https://t.… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: La passione di Berlusconi: spende nel Monza come nel Milan. Ecco il suo budget - Sport&Business di @marcoiaria1 https://t.… - CalcioOggi : La passione di Berlusconi: spende nel Monza come nel Milan. Ecco il suo budget - La Gazzetta dello Sport - SerieBNewsCom : #Galliani pesca il bomber ?? low cost dalla #SerieB: ecco Mattia #Destro -