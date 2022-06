Moda bambini, le linee Premamy e Babyvip da Bimbostore (Di lunedì 6 giugno 2022) Bimbostore presenta gli outfit coordinati delle linee Premamy e Babyvip, capi che seguono la Moda “Mini me” e celebrano il legame mamma e figlia con tre diversi temi. Magia: stessa stampa con scritta nera e glitterata “Make your own magic” per le t-shirt in jersey 100% cotone, disponibili per mamma (tg. S-L) e bimba (2-7 anni), da abbinare per entrambe con i bermuda in crepe neri. Invece per i più piccini un pagliaccetto con stampa coordinata rosa o azzurra in jersey100% cotone (tg. 3-12 mesi). Righe: un concept che caratterizza i pantaloni coulotte in tessuto crepe bianco e nero per donna e bimba, perfetti da indossare per un look chic con il top bianco in tela di cotone impreziosito dalla scollatura con balza. Righe anche per le neonate nel vestitino con balza disponibile in alternativa anche ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 giugno 2022)presenta gli outfit coordinati delle, capi che seguono la“Mini me” e celebrano il legame mamma e figlia con tre diversi temi. Magia: stessa stampa con scritta nera e glitterata “Make your own magic” per le t-shirt in jersey 100% cotone, disponibili per mamma (tg. S-L) e bimba (2-7 anni), da abbinare per entrambe con i bermuda in crepe neri. Invece per i più piccini un pagliaccetto con stampa coordinata rosa o azzurra in jersey100% cotone (tg. 3-12 mesi). Righe: un concept che caratterizza i pantaloni coulotte in tessuto crepe bianco e nero per donna e bimba, perfetti da indossare per un look chic con il top bianco in tela di cotone impreziosito dalla scollatura con balza. Righe anche per le neonate nel vestitino con balza disponibile in alternativa anche ...

