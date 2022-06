Meloni sul salario minimo: “La soluzione migliore è tagliare” (Di lunedì 6 giugno 2022) Meloni sul salario minimo: “Mi pare la classica arma di distrazione di massa rispetto ai problemi del lavoro in Italia, perché il salario minimo riguarda una fetta di lavoratori già garantiti dal contratto nazionale di lavoro, dentro cui tendenzialmente c’è un salario minimo”. salario minimo: cos’è e chi lo possiede Il salario minimo è una soglia fissata da ciascuno Stato sotto la quale nessun datore di lavoro può scendere nel pagamento delle prestazioni lavorative. Di norma i contratti collettivi fissano queste soglie per ciascuna categoria di lavoratori, lasciandone però scoperta un’enorme fetta, a cui manca una sorta di paracadute che scongiuri paghe troppo basse. Per questo il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)sul: “Mi pare la classica arma di distrazione di massa rispetto ai problemi del lavoro in Italia, perché ilriguarda una fetta di lavoratori già garantiti dal contratto nazionale di lavoro, dentro cui tendenzialmente c’è un”.: cos’è e chi lo possiede Ilè una soglia fissata da ciascuno Stato sotto la quale nessun datore di lavoro può scendere nel pagamento delle prestazioni lavorative. Di norma i contratti collettivi fissano queste soglie per ciascuna categoria di lavoratori, lasciandone però scoperta un’enorme fetta, a cui manca una sorta di paracadute che scongiuri paghe troppo basse. Per questo il ...

