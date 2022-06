Advertising

Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #WtaNottingham 2022: programma e orari di martedì 7 giugno con Camila #Giorgi - sportface2016 : #WtaNottingham 2022: programma e orari di martedì 7 giugno con Camila #Giorgi - zazoomblog : Martedì Giorgi debutta a Nottingham - #Martedì #Giorgi #debutta #Nottingham - zazoomblog : Martedì Giorgi debutta a Nottingham - #Martedì #Giorgi #debutta #Nottingham - giorgi_ronchi : RT @camporin1: Indecente lo spazio dato stasera a Travaglio da Di Martedì -

FIT

...7/6 Mercoledì 8/6 Giovedì 9/6 Venerdì 10/6 Sabato 11/6 Domenica 12/6 Lunedì 13/614/...45 Milano - Sassari 91 - 82 TENNIS - ROLAND GARROS 11:10 Daria Kasatkina - Camila2 - 0 11:...... per quanto concerne la giornata di7 giugno. Di scena Maria Sakkari, testa di serie numero,... Spazio anche per l'azzurra Camila, seppur sul Campo 1, la quale sfiderà la padrona di casa ... Martedì Giorgi debutta a Nottingham (alle 12 in tv)