Madonna sadomaso al Pride di Cremona | è polemica

È polemica per il Pride di Cremona, dove sabato 3 giugno 2022 è stata portata in corteo una statua a dimensioni naturali vestita da Madonna e con i seni scoperti. L'evento, svoltosi nel centro storico della cittadina lombarda, dopo essere diventato virale su internet ha causato le proteste di alcuni: in modo particolare, il coro di indignazione si è alzato dagli esponenti dei partiti di destra, da Lega a Forza Italia e Fratelli d'Italia. Al centro delle polemiche è finito anche il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, a causa del patrocinio concesso alla manifestazione dedicata all'orgoglio e alla rivendicazione de diritti LGBTQ+. Vi raccomandiamo... Perché Elodie è stata scelta come madrina del Roma Pride 2022

