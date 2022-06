La puntura, poi la febbre: 70enne morta di rickettsiosi (Di lunedì 6 giugno 2022) La settantenne era ricoverata da quattro giorni in rianimazione per via di una grave infenzione provocata da una puntura di zecca Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) La settantenne era ricoverata da quattro giorni in rianimazione per via di una grave infenzione provocata da unadi zecca

Advertising

jungle1970 : @biesse69 @lucrezianoia @Lo33914737 La candeggina pulisce, l'ammoniaca disinfetta e decongestiona. In caso di puntu… - amenoklean : Fategli una puntura. Con tutto l'amore del mondo non lo vedete che è uno zombi. L'egoismo di tenerlo in vita gli po… - ChiccaSenzaNum : @xrhodaxx Anch’io faccio parte del club! Poi l’estate scorsa ho comprato questo e in un paio di utilizzi lenisce il… - zorzandoTS : Io non so chi credete voi, i vostri indizi cose ma io ho sempre pensato fosse puntura, poi magari mi sbaglio, ma a sensazione #jeru - scherzogeniale : Ho fatto la puntura a Leo (che è entrata a metà perché sono impedita) e lui poi si è girato a scrutare con attenzio… -