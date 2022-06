Johnson si salva dal disastro | respinto l' assalto interno

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il premier britannico ha affrontato la sfiducia dopo lo scandalo Partygate. La svolta dopo il raggiungimento delle 54 lettere necessarie per far partire il procedimento di votoal partito

Prima del voto dice, riferendosi alle feste in violazione del lockdown: 'Lo rifarei ancora' Borissi è salvato dal voto di sfiducia e, secondo le regole attuali, per i prossimi dodici mesi ...Borisha strappato il rinnovo delle nella consultazione a scrutinio segreto sulla sua leadership in seno al Partito Conservatore (da cui dipende la poltrona di primo ministro britannico) innescata ...È il giorno della verità per il primo ministro britannico Boris Johnson. Il partito conservatore, con 211 voti, ha respinto la sfiducia confermando il primo ministro. Sono 148 invece i parlamentari ...Boris Johnson ha strappato la fiducia nella consultazione a scrutinio segreto sulla sua leadership in seno al Partito Conservatore (da cui dipende la poltrona di primo ministro britannico) innescata ...