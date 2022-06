Giro d’Italia Under23 2022: date, programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 6 giugno 2022) . Percorso ed organizzazione di altissimo livello per un evento che ha visto negli anni vincere alcuni dei talenti più puri del panorama mondiale, dai nostri Francesco Moser e Marco Pantani, fino ai recentissimi Thomas Pidcock e Juan Ayuso. Il percorso di quest’anno prenderà il via sabato 11 giugno da Gradara, in Romagna, per poi svilupparsi in sette giorni di gara, la maggior parte dei quali passati tra le dure scalate alpine. Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Piemonte le regioni attraversate da una corsa che anche quest’anno punta ad ospitare giovani campioni del domani. Le sette tappe saranno divise in due “tronconi” da quattro e tre frazioni, divise da un giorno di riposo il 15 giugno. Di seguito il calendario completo con il programma dettagliato e tutte le informazioni per seguire il Giro d’Italia Giovani ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) . Percorso ed organizzazione di altissimo livello per un evento che ha visto negli anni vincere alcuni dei talenti più puri del panorama mondiale, dai nostri Francesco Moser e Marco Pantani, fino ai recentissimi Thomas Pidcock e Juan Ayuso. Il percorso di quest’anno prenderà il via sabato 11 giugno da Gradara, in Romagna, per poi svilupparsi in sette giorni di gara, la maggior parte dei quali passati tra le dure scalate alpine. Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia e Piemonte le regioni attraversate da una corsa che anche quest’anno punta ad ospitare giovani campioni del domani. Le sette tappe saranno divise in due “tronconi” da quattro e tre frazioni, divise da un giorno di riposo il 15 giugno. Di seguito il calendario completo con ildettagliato e tutte le informazioni per seguire ilGiovani ...

