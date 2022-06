Gemma Galgani al Grande Fratello Vip? Pronta a lasciare Uomini e donne per il prime time (Di lunedì 6 giugno 2022) Gemma Galgani al Grande Fratello Vip? Si fanno sempre più insistenti le voci della presenza della dama torinese nella nuova edizione del reality di Canale5 in onda da settembre. Per Alfonso Signorini e i suoi è arrivato il momento di preparare la squadra che ci terrà compagnia il prossimo autunno (e magari in inverno, molto dipenderà dagli ascolti) e tra i papabili concorrenti c’è anche lei, la dama che ormai da dieci anni va in onda tutti i giorni nel pomeriggio della rete ammiraglia, ma siamo sicuri che Maria de Filippi si lascerà scappare le sua gallina dalle uova d’oro? Non è la prima volta che si parla di Gemma Galgani fuori da Uomini e donne e per lei l’occasione del Grande Fratello ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 6 giugno 2022)al? Si fanno sempre più insistenti le voci della presenza della dama torinese nella nuova edizione del reality di Canale5 in onda da settembre. Per Alfonso Signorini e i suoi è arrivato il momento di preparare la squadra che ci terrà compagnia il prossimo autunno (e magari in inverno, molto dipenderà dagli ascolti) e tra i papabili concorrenti c’è anche lei, la dama che ormai da dieci anni va in onda tutti i giorni nel pomeriggio della rete ammiraglia, ma siamo sicuri che Maria de Filippi si lascerà scappare le sua gallina dalle uova d’oro? Non è la prima volta che si parla difuori dae per lei l’occasione del...

