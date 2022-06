Fast&Furious X, incidente sul set a Torino: stuntman ferito dall'esplosione di un'auto (Di lunedì 6 giugno 2022) Uno degli stunt - man del film Fast&Furious X è rimasto ferito in un incidente durante una delle scene che si stanno registrando a Torino. L'uomo è stato colpito da un pezzo di un'auto dopo un'... Leggi su leggo (Di lunedì 6 giugno 2022) Uno degli stunt - man del film Fast&Furious X è rimastoin undurante una delle scene che si stanno registrando a. L'uomo è stato colpito da un pezzo di un'dopo un'...

Advertising

ROBGIUSE1958 : @fattoquotidiano Troppo Tik Tok, Play Station, Fast and Furios & isola dei ……….FAMOSI ? - MariaRo90140382 : RT @sunflowervol_II: raga ascoltate questa playlist stasera che è fatta per fare più streams possibili in poco tempo, così abbiamo possibil… - SasatoreS : RT @sunflowervol_II: raga ascoltate questa playlist stasera che è fatta per fare più streams possibili in poco tempo, così abbiamo possibil… - sonosfasata : RT @sunflowervol_II: raga ascoltate questa playlist stasera che è fatta per fare più streams possibili in poco tempo, così abbiamo possibil… - zazoomblog : Torino: incidente sul set di Fast&Furious X ferito uno stunt-man - VIDEO - #Torino: #incidente #Fast&Furio… -