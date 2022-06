F1, da Monaco a Baku: altro circuito cittadino, ma più veloce. Il setup sarà fondamentale, Ferrari a caccia del riscatto (Di lunedì 6 giugno 2022) Una settimana di stop dopo le emozioni – negative purtroppo per la Ferrari – di Montecarlo ed è tempo di rituffarsi nel Mondiale di F1 con l’ottavo appuntamento del calendario, il Gran Premio di Azerbaijan a Baku che giunge alla sua quinta edizione. Un altro circuito cittadino dopo Monaco, ma con caratteristiche decisamente diverse. La scuderia di Maranello cerca il pronto riscatto, la Red Bull però sa che questa pista è una delle più favorevoli della stagione. Si tratta di un circuito cittadino ma ibrido, una delle piste più lunghe del calendario con i suoi 6.003 metri da percorrere in ciascuno dei 51 giri in gara, lunghezza seconda soltanto a Spa. Progettato dall’architetto Tilke, è stato presentato nel 2014 per poi fare il debutto ... Leggi su sportface (Di lunedì 6 giugno 2022) Una settimana di stop dopo le emozioni – negative purtroppo per la– di Montecarlo ed è tempo di rituffarsi nel Mondiale di F1 con l’ottavo appuntamento del calendario, il Gran Premio di Azerbaijan ache giunge alla sua quinta edizione. Undopo, ma con caratteristiche decisamente diverse. La scuderia di Maranello cerca il pronto, la Red Bull però sa che questa pista è una delle più favorevoli della stagione. Si tratta di unma ibrido, una delle piste più lunghe del calendario con i suoi 6.003 metri da percorrere in ciascuno dei 51 giri in gara, lunghezza seconda soltanto a Spa. Progettato dall’architetto Tilke, è stato presentato nel 2014 per poi fare il debutto ...

