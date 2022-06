Eutanasia: Fabio Ridolfi chiede ufficialmente la sedazione profonda per la sua sofferenza (Di lunedì 6 giugno 2022) A richiedere aiuto è proprio Ridolfi stesso che tramite il suo supporto ha chiesto ufficialmente di 'porre fine alle sue sofferenze tramite la sedazione profonda e continua' , come riporta TGCOM24 . '... Leggi su yeslife (Di lunedì 6 giugno 2022) A rire aiuto è propriostesso che tramite il suo supporto ha chiestodi 'porre fine alle sue sofferenze tramite lae continua' , come riporta TGCOM24 . '...

BegalliSabrina : Questo Stato incomprensibile...Eutanasia, Ridolfi: “Lo Stato mi ignora. Scelgo la sedazione profonda” - _saslo : @marcocappato #Eutanasia #Rai3 lo stato riconosce il diritto di morire in assenza di legge si rimane nel limbo… - Agenpress : Eutanasia, Radicali: autodeterminazione è percorso ad ostacoli, ma Fabio apre coraggiosamente la strada… - occhio_notizie : Fabio Ridolfi chiede l'eutanasia, 'ha scelto di porre fine alle sue sofferenze tramite la sedazione profonda e cont… - Leonessa121 : @fanpage Fabio ciao ti comprendo non capisco il governo che si ostina a non voler legalizzare l'eutanasia assistita… -