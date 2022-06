Advertising

LuigiLiccardo6 : RT @calciomercatoit: ?? - danieletrecca : RT @calciomercatoit: ?? - Diego31883 : RT @calciomercatoit: ?? - Vincenzo140893 : RT @calciomercatoit: ?? - calciomercatoit : ?? -

Forzazzurri

C'è Paul Pogba , che si avvicina ogni giorno di più. C'è Angel Di Maria , che riflette sullaofferta ricevuta: un anno come vuole lui ma a 5,5 milioni netti o due anni come vuole la Juve ...Dopo le prime voci circolate un mese fa si è finalmente arrivata alla fine della: la ... Ecco perché è stata data priorità all'arrivo di Marcos Antonio: in caso dipartenza i ... Doppia trattativa in corso tra Udinese e Napoli. Le ultime ForzAzzurri.net - Doppia trattativa in corso tra Udinese e Napoli, spunta la proposta di uno scambio Beto- Petagna ...Gli aggiornamenti sulla trattativa Pogba-Juventus di Gianluca Di Marzio. L’esperto di mercato di Sky Sport, in un articolo sul Corriere della Sera ha fatto chiarezza sulla situazione del Polpo: “Nel c ...