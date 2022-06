Dopo Perisic | anche lui | un addio pesantissimo Inter | il nome fa esplodere la rivolta dei tifosi

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ivanha scelto di non rinnovare per accasarsi così al Tottenham di Antonio Conte, ora le voci su una possibile cessione di Alessandro Bastoni: il 23enne difensore che lo stesso tecnico pugliese aveva lanciato trasformandolo in un caposaldo della squadra scudetto di due campionati fa, e che ora lo vuole con sé a Londra. Da caposaldo e colonna per il futuro (della Nazionale di Roberto Mancini), a pedina in vendita al migliore offerente: ce n'è abbastanza per scatenare il malcontento deimilanesi. Tanto che sui social è partito l'hashtag “#SuningOut”. Gli utenti sui social: “Suning il male assoluto” In cima alla lista delle preferenze consegnata a Fabio Paratici c'è proprio ildel centrale nerazzurro: questa volta dovrebbe essere lui la vittima sacrificale sull'altare del bilancio. ...