Demme in bilico: Giuntoli stuzzicato dal suo vecchio pupillo (Di lunedì 6 giugno 2022) Il futuro di Diego Demme al Napoli è sempre più in bilico. Il centrocampista, nato ad Herford in Germania ma di origini italiane, ha perso quello spazio che ha avuto in passato, con Luciano Spalletti che gli preferisce Stanislav Lobotka. Ragion per cui l’atleta potrebbe cambiare aria e lasciare un tassello libero a centrocampo. E per colmarlo Cristiano Giuntoli ha le idee chiare: Jordan Veretout è il suo pupillo ed infatti ogni anno cerca di acquistarlo. Stavolta può essere quella buona poiché il francese non ha trovato la giusta sintonia con Mourinho, il quale gli ha preferito Sergio Oliveira. Qualche leggerezza extracampo non ha fatto piacere allo Special One, tanto da essere stato depennato dalla lista dei convocati per alcune gare a metà marzo. Come rivela l’edizione odierna de La Repubblica, il centrocampista ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 giugno 2022) Il futuro di Diegoal Napoli è sempre più in. Il centrocampista, nato ad Herford in Germania ma di origini italiane, ha perso quello spazio che ha avuto in passato, con Luciano Spalletti che gli preferisce Stanislav Lobotka. Ragion per cui l’atleta potrebbe cambiare aria e lasciare un tassello libero a centrocampo. E per colmarlo Cristianoha le idee chiare: Jordan Veretout è il suoed infatti ogni anno cerca di acquistarlo. Stavolta può essere quella buona poiché il francese non ha trovato la giusta sintonia con Mourinho, il quale gli ha preferito Sergio Oliveira. Qualche leggerezza extracampo non ha fatto piacere allo Special One, tanto da essere stato depennato dalla lista dei convocati per alcune gare a metà marzo. Come rivela l’edizione odierna de La Repubblica, il centrocampista ...

Advertising

napolipiucom : Demme in bilico: Giuntoli stuzzicato dal suo vecchio pupillo #DiegoDemme #JordanVeretout #ForzaNapoliSempre… - MondoNapoli : Repubblica - Demme in bilico, il Napoli adocchia un giocatore della Roma - - NapoliAddict : Demme in bilico, Giuntoli punta un suo vecchio 'pallino'. C'è anche il Marsiglia #Napoli #ForzaNapoliSempre… - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il futuro di Diego Demme è in bilico, Cristiano Giuntoli non molla Veretout - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il futuro di Diego Demme è in bilico, Cristiano Giuntoli non molla Veretout -