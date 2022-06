"Cremlino palazzo di m..., basta sceneggiate". Sallusti gela Giletti a Mosca e lascia Non è l'Arena (Di lunedì 6 giugno 2022) A Non è l'Arena, il talk show condotto dalla Piazza Rossa di Mosca, da Massimo Giletti su La7, è accaduto di tutto. L'ultima puntata era stata preceduta da fortissime polemiche per la richiesta da parte del conduttore di condurre il programma dalla Russia con un'intervista a Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri del Cremlino, Sergej Lavrov. Tra gli ospiti in collegamento dell'Italia c'era anche il direttore di Libero, Alessandro Sallusti. E proprio Sallusti nel corso della trasmissione ha deciso di abbandonare la diretta. Dopo che la Zakharova aveva parlato quasi un'ora, il direttore di Libero, rivolgendosi a Giletti, ha affermato: "A questa sceneggiata io non voglio più partecipare, grazie". E ancora: "Pensavo fossi andato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) A Non è l', il talk show condotto dalla Piazza Rossa di, da Massimosu La7, è accaduto di tutto. L'ultima puntata era stata preceduta da fortissime polemiche per la richiesta da parte del conduttore di condurre il programma dalla Russia con un'intervista a Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri del, Sergej Lavrov. Tra gli ospiti in collegamento dell'Italia c'era anche il direttore di Libero, Alessandro. E proprionel corso della trasmissione ha deciso di abbandonare la diretta. Dopo che la Zakharova aveva parlato quasi un'ora, il direttore di Libero, rivolgendosi a, ha affermato: "A questa sceneggiata io non voglio più partecipare, grazie". E ancora: "Pensavo fossi andato a ...

