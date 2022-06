Covid: 8.512 positivi, 70 le vittime (Di lunedì 6 giugno 2022) Sono 8.512 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.082. Le vittime sono invece 70, ossia 43 in più di ieri (27). Sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 giugno 2022) Sono 8.512 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 15.082. Lesono invece 70, ossia 43 in più di ieri (27). Sono ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Covid, 8.512 i nuovi positivi in Italia, 70 le vittime - - RaiNews : Sono 8.512 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 15.082 di ieri e soprattutto i 7.5… - ZerounoTv : Covid, 8.512 i nuovi positivi in Italia, 70 le vittime - ItaliaNotizie24 : Covid, 8.512 i nuovi positivi in Italia, 70 le vittime - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, 8.512 i nuovi positivi in Italia, 70 le vittime -… -