Cosa fare in caso di smarrimento della tessera sanitaria? (Di lunedì 6 giugno 2022) Hai provato a cercare in tutte le tasche del portafoglio e in ogni angolo della borsa ma non la trovi. E adesso che si fa? Scopri di seguito Cosa bisogna fare in caso di smarrimento della tessera sanitaria. Ma, soprattutto, come richiederne una nuova. Si deve fare denuncia? Se fino a qualche tempo fa era necessario fare denuncia di smarrimento della tessera sanitaria, ora non è più necessario segnalare l’accaduto alle autorità competenti. LEGGI ANCHE: Come e dove richiedere una nuova tessera elettorale Come richiedere il codice fiscale in caso di smarrimento? La Cosa ... Leggi su mammashoponline (Di lunedì 6 giugno 2022) Hai provato a cercare in tutte le tasche del portafoglio e in ogni angoloborsa ma non la trovi. E adesso che si fa? Scopri di seguitobisognaindi. Ma, soprattutto, come richiederne una nuova. Si devedenuncia? Se fino a qualche tempo fa era necessariodenuncia di, ora non è più necessario segnalare l’accaduto alle autorità competenti. LEGGI ANCHE: Come e dove richiedere una nuovaelettorale Come richiedere il codice fiscale indi? La...

Advertising

CottarelliCPI : Sono proprio stufo di sentire propagandisti russi invitati nei nostri talk show. Ha fatto bene Sallusti ad andarsen… - borghi_claudio : Oggi giornata un po' incasinata comunque abbiamo imparato che lo spread se ne frega di Draghi e che l'unica cosa ch… - francescocosta : Oggi su Morning: cosa discutere se vogliamo fare sul serio col salario minimo; l’incontro tra Russia e Turchia sul… - ilmionomeAmal : RT @bdsitalia: Grazie #JoseMourinho, per aver ricordato gli attacchi militari di Israele al popolo palestinese, e tutte le altre guerre. C… - PietroGuccione : @pasquino2000 In questa famiglia noi non alleviamo pecore, e io vi ammazzo a cinghiate se diventate dei lupi. [...]… -