Concorso Ministero Giustizia 2022, 5410 diplomati e laureati: prova scritta a fine giugno (Di lunedì 6 giugno 2022) *aggiornamento del 06/06/2022: dal profilo Facebook istituzionale del Ministero della Giustizia arriva la conferma del diario prove del Concorso Ministero Giustizia 2022, che si svolgeranno a fine giugno, per le assunzioni di 5.410 unità di personale tecnico amministrativo previste dal PNRR. *aggiornamento del 03/05/2022: record di candidature per accedere agli Uffici giudiziari: sono circa 72mila le domande inviate per partecipare al Concorso Ministero Giustizia 2022 per l’assunzione di 5410 unità a tempo determinato con profili tecnici e amministrativi. Secondo gli ultimi aggiornamenti, inoltre, i candidati effettueranno le prove ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 6 giugno 2022) *aggiornamento del 06/06/: dal profilo Facebook istituzionale deldellaarriva la conferma del diario prove del, che si svolgeranno a, per le assunzioni di 5.410 unità di personale tecnico amministrativo previste dal PNRR. *aggiornamento del 03/05/: record di candidature per accedere agli Uffici giudiziari: sono circa 72mila le domande inviate per partecipare alper l’assunzione diunità a tempo determinato con profili tecnici e amministrativi. Secondo gli ultimi aggiornamenti, inoltre, i candidati effettueranno le prove ...

