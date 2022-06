Come galli nel pollaio: Renzi e Calenda si beccano sulla leadership dell’«area Draghi». Ciao core… (Di lunedì 6 giugno 2022) Di particolare i centristi hanno questo: appena ne avvicini due, uno scappa a destra e l’altro a sinistra. Prendete Matteo Renzi e Carlo Calenda: sovrapponibili in tutto (o quasi), eppure incompatibili. L’ultima proprio in queste ore, con il leader di Italia Viva che dal Corriere della Sera teorizza la nascita di un’«area Draghi» e con l’altro che gliela demolisce in un amen. E, per giunta, con parole assai pepate: «Devi decidere se vuoi fare politica o business». Un aut aut preceduto da richieste di chiarimenti sulla linea politica («un no chiaro a Pd/5S, abbandonati opportunismi elettorali locali»). «Su queste basi – conclude Calenda – aperti a discutere quando vuoi». Insomma, non proprio un incoraggiamento. E dire che entrambi giocano a fare i pretoriani di Draghi ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Di particolare i centristi hanno questo: appena ne avvicini due, uno scappa a destra e l’altro a sinistra. Prendete Matteoe Carlo: sovrapponibili in tutto (o quasi), eppure incompatibili. L’ultima proprio in queste ore, con il leader di Italia Viva che dal Corriere della Sera teorizza la nascita di un’«» e con l’altro che gliela demolisce in un amen. E, per giunta, con parole assai pepate: «Devi decidere se vuoi fare politica o business». Un aut aut preceduto da richieste di chiarimentilinea politica («un no chiaro a Pd/5S, abbandonati opportunismi elettorali locali»). «Su queste basi – conclude– aperti a discutere quando vuoi». Insomma, non proprio un incoraggiamento. E dire che entrambi giocano a fare i pretoriani di...

