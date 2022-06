"Carriera in bilico? Tutte c...", la furia di Icardi contro il giornalista (Di lunedì 6 giugno 2022) Mauro Icardi a muso duro nei confronti di un giornalista italiano: "Ho ancora due anni di contratto. Non mi sembra così in bilico come si fa capire con le c... scritte" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) Mauroa muso duro nei confronti di unitaliano: "Ho ancora due anni di contratto. Non mi sembra così income si fa capire con le c... scritte"

Advertising

mitrandirr : RT @marifcinter: #Psg, #Icardi ha preso male un articolo della Gazzetta sulla sua carriera in bilico. E conferma anche di non avere alcuna… - gianpy_italy : RT @marifcinter: #Psg, #Icardi ha preso male un articolo della Gazzetta sulla sua carriera in bilico. E conferma anche di non avere alcuna… - andrewsword2 : RT @marifcinter: #Psg, #Icardi ha preso male un articolo della Gazzetta sulla sua carriera in bilico. E conferma anche di non avere alcuna… - dragonerossoen1 : RT @marifcinter: #Psg, #Icardi ha preso male un articolo della Gazzetta sulla sua carriera in bilico. E conferma anche di non avere alcuna… - rubylux04 : RT @marifcinter: #Psg, #Icardi ha preso male un articolo della Gazzetta sulla sua carriera in bilico. E conferma anche di non avere alcuna… -