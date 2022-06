Blanco, in tre giorni fa il boom di visualizzazioni con “Nostalgia”: è già un tormentone (video) (Di lunedì 6 giugno 2022) Un milione di visualizzazioni in tre giorni. Cifre da capogiro e da record. “Nostalgia”, la nuova hit di Blanco, è destinata ad essere uno dei maggiori tormentoni dell’estate 2022. Il testo vuole immortalare il caos disordinato e contradditorio dell’amore. Un mix di rabbia e malinconia, carnalità e delicatezza, slancio e insicurezza. Tutti stati d’animo, questi, che prendono vita grazie alla straordinaria vocalità del cantante di origini bresciane. Un graffio trasparente in grado di contenere molteplici strati emotivi e di trasmetterli con grande immediatezza ad un pubblico sempre più ampio e trasversale. Blanco da “Brividi” a “Nostalgia” Il 2o22 di Blanco è da fuochi d’artificio. Ha debuttato sul palco di Sanremo con “Brividi”. E ha cantato davanti a Papa Francesco. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Un milione diin tre. Cifre da capogiro e da record. “”, la nuova hit di, è destinata ad essere uno dei maggiori tormentoni dell’estate 2022. Il testo vuole immortalare il caos disordinato e contradditorio dell’amore. Un mix di rabbia e malinconia, carnalità e delicatezza, slancio e insicurezza. Tutti stati d’animo, questi, che prendono vita grazie alla straordinaria vocalità del cantante di origini bresciane. Un graffio trasparente in grado di contenere molteplici strati emotivi e di trasmetterli con grande immediatezza ad un pubblico sempre più ampio e trasversale.da “Brividi” a “” Il 2o22 diè da fuochi d’artificio. Ha debuttato sul palco di Sanremo con “Brividi”. E ha cantato davanti a Papa Francesco. ...

SecolodItalia1 : Blanco, in tre giorni fa il boom di visualizzazioni con “Nostalgia”: è già un tormentone (video)… - SocialArtistOF2 : Sono #Nostalgia di BLANCO, #Mariposas di SANGIOVANNI e AITANA e #Comete di LEONARDO LAMACCHIA i tre brani più votat… - RomeoMariaPaol1 : RT @RaiCultura: Un testo che attraverso un complesso intreccio che lega i tre personaggi mette in discussione le certezze sul rapporto tra… - LucioMichele1 : RT @Gae_Tanoo: Al concerto di radio italia, a Milano, ci fu una che palpò Blanco nelle parti intime. Se ne è parlato ma non ha fatto tanto… - Gae_Tanoo : Al concerto di radio italia, a Milano, ci fu una che palpò Blanco nelle parti intime. Se ne è parlato ma non ha fat… -