Beautiful, anticipazioni 7 giugno 2022: Bill ammonisce Liam (Di lunedì 6 giugno 2022) Il dramma di Liam sarà ancora al centro delle puntate di Beautiful, come rivelano le anticipazioni del 7 giugno 2022. Il ragazzo, di recente, era alla guida della sua auto in compagnia di suo padre Bill e improvvisamente gli si è parata davanti una sagoma. Liam non è riuscito in tempo a frenare e l'ha investita in pieno. Subito dopo l'impatto, è sceso dall'auto e, insieme al genitore, ha constatato che si trattasse di Vinny. Quest'ultimo è morto dopo qualche instante di agonia e questo evento ha provocato in Liam uno shock così intenso da fargli perdere i sensi. A quel punto, Bill ha preso in mano la situazione e ha trasportato il figlio in macchina avendo cura di far sparire tutti gli indizi a suo carico. Una volta risvegliatosi, ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 6 giugno 2022) Il dramma disarà ancora al centro delle puntate di, come rivelano ledel 7. Il ragazzo, di recente, era alla guida della sua auto in compagnia di suo padree improvvisamente gli si è parata davanti una sagoma.non è riuscito in tempo a frenare e l'ha investita in pieno. Subito dopo l'impatto, è sceso dall'auto e, insieme al genitore, ha constatato che si trattasse di Vinny. Quest'ultimo è morto dopo qualche instante di agonia e questo evento ha provocato inuno shock così intenso da fargli perdere i sensi. A quel punto,ha preso in mano la situazione e ha trasportato il figlio in macchina avendo cura di far sparire tutti gli indizi a suo carico. Una volta risvegliatosi, ...

