Ascolti tv 5 giugno 2022: “Mina Settembre” in replica vince senza problemi (Di lunedì 6 giugno 2022) Ascolti tv: la fiction di Rai1 batte Canale5 e Rai2 La replica della serie tv Mina Settembre su Rai1 ha registrato il 17,7% di share media con 2,802 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Serena Rossi aveva raccolto il 16,7% e 2,9 milioni. Seconda piazza per il game-show Avanti un altro… pire di sera su Canale5 con il 14,8% e 2,257 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma di Paolo Bonolis aveva portato a casa il 13,1% e 2,1 milioni. Chiude il podio The Rookie su Rai2 al 6,5% e 1,107 milioni di contatti. Domenica scorsa la serie tv aveva fatto il 5,4% e 1,004 milioni. Ascolti tv altre reti La classifica degli Ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera continua con il talk show Non è l’Arena su La7 al 7,1% e 888 mila spettatori, poi il film Il ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 6 giugno 2022)tv: la fiction di Rai1 batte Canale5 e Rai2 Ladella serie tvsu Rai1 ha registrato il 17,7% di share media con 2,802 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la fiction con Serena Rossi aveva raccolto il 16,7% e 2,9 milioni. Seconda piazza per il game-show Avanti un altro… pire di sera su Canale5 con il 14,8% e 2,257 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa il programma di Paolo Bonolis aveva portato a casa il 13,1% e 2,1 milioni. Chiude il podio The Rookie su Rai2 al 6,5% e 1,107 milioni di contatti. Domenica scorsa la serie tv aveva fatto il 5,4% e 1,004 milioni.tv altre reti La classifica deglitv delle reti generaliste di ieri sera continua con il talk show Non è l’Arena su La7 al 7,1% e 888 mila spettatori, poi il film Il ...

Advertising

carmelitadurso : Anche ieri ascolti strepitosi per #Pomeriggio5, media share oltre il 18%!!! Ebbene sì, siamo quasi a giugno e voi c… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 5 giugno 2022: “Mina Settembre” in replica vince senza problemi. “Mina Settembre” 17,7%, “Avanti un altr… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 5 giugno 2022: “Mina Settembre” in replica vince senza problemi. “Mina Settembre” 17,7%, “Avanti un altr… - tvblogit : Ascolti tv domenica 5 giugno 2022: Mina Settembre a 2,8, Avanti un altro a 2,3 - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di domenica 5 giugno Sempre bene la Nations League in… -