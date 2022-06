A 13 mesi ingoia liquido antizanzare È grave in ospedale

Advertising

Un bambino di tredici mesi è stato ricoverato in codice rosso questo pomeriggio all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli dopo aver ingerito liquido insetticida. Il piccolo, figlio di una coppia romana in vacanza in Costiera Amalfitana, è ricoverato in condizioni gravissime. In Costiera Amalfitana due turisti perdono di vista per qualche secondo il figlio di un anno e il piccolo beve il liquido antizanzare. Portato d'urgenza al pronto soccorso.