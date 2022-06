(Di domenica 5 giugno 2022) AGI - È di une quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in mattinata sulla strada statale Bradanica, nel territorio del comune di Irsina (). Coinvolti cinque ragazzi di Irsina, di età compresa tra i 17 e i 18 anni, che si trovavano a bordo di un'precipitata in un. Uno di loro è deceduto e due sono stati trasferiti in codice rosso negli ospedali die Potenza. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e operatori del 118.

sulsitodisimone : Un ragazzo è morto a Matera precipitando con l'auto in un dirupo - sexoibuprofene : Un ragazzo che aveva frequentato dei corsi con me è morto siamo tutti senza parole - guig73 : RT @Sonosempreio20: Ragazzo di 32 anni muore di infarto alla guida del camion facendo un incidente. Illeso il conducente del camion contro… - add966 : RT @Sonosempreio20: Ragazzo di 32 anni muore di infarto alla guida del camion facendo un incidente. Illeso il conducente del camion contro… - lanalogrant : È morto ieri un ragazzo che qualche settimana fa mi aveva chiesto di uscire -

