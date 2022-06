Ucraina, Putin: "Nuove armi a Kiev significa solo estendere il conflitto" (Di domenica 5 giugno 2022) "Consegnare altre armi a Kiev da parte degli occidentali ha l'unico risultato di estendere il conflitto il piu' a lungo possibile. Se l'Occidente gli fornira' missili a lungo raggio, la Russia ne ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) "Consegnare altreda parte degli occidentali ha l'unico risultato diilil piu' a lungo possibile. Se l'Occidente gli fornira' missili a lungo raggio, la Russia ne ...

Advertising

GiovaQuez : Salvini: 'Una volta la sinistra andava in giro con la bandiera della pace, alla `peace and love´, ora per loro se n… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Mosca: 'Aperta campagna anti-russa dai media italiani'. Putin sulle nuove armi all'Ucraina: 'Le schiaccia… - GiovaQuez : Macron: 'Putin ha fatto un errore fondamentale per la sua gente, per se stesso e per la storia invadendo l'Ucraina… - dapigat : @Corriere Quindi chi racconta la REALTÀ della situazione in #Ucraina, a partire dal 2014, uscendo dalla narrazione… - stranifattinews : Guerra Ucraina, Putin minaccia l’Occidente: “Se fornite missili a lungo raggio colpiremo strutture risparmiate ... -