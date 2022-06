Ucraina, combattimenti nelle strade a Severodonetsk. Zelensky: «Situazione estremamente difficile» (Di domenica 5 giugno 2022) «La Situazione a Severodonetsk rimane estremamente difficile». Volodymyr Zelensky ha parlato in un video degli ultimi sviluppi nella città del Donbass. Il presidente ucraino ha puntato il dito contro «i raid aerei e i costanti lanci di missili» delle forze militari russe. La città è al centro dell’offensiva di Mosca e nelle ultime ore sono proseguiti i combattimenti nelle strade. Secondo il ministero della Difesa russo, le forze ucraine si stanno ritirando dalla città e avrebbero perso in alcune unità fino al 90% dei soldati. Kiev, dal canto suo, dice di combattere per riconquistarla. Il sindaco Olexandre Striouk ha detto che le truppe russe «sono riuscite a entrare nella città e controllarne una buona parte, dividendola in due. Ma i ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) «Larimane». Volodymyrha parlato in un video degli ultimi sviluppi nella città del Donbass. Il presidente ucraino ha puntato il dito contro «i raid aerei e i costanti lanci di missili» delle forze militari russe. La città è al centro dell’offensiva di Mosca eultime ore sono proseguiti i. Secondo il ministero della Difesa russo, le forze ucraine si stanno ritirando dalla città e avrebbero perso in alcune unità fino al 90% dei soldati. Kiev, dal canto suo, dice di combattere per riconquistarla. Il sindaco Olexandre Striouk ha detto che le truppe russe «sono riuscite a entrare nella città e controllarne una buona parte, dividendola in due. Ma i ...

