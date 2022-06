Traffico Roma del 05-06-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 5 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati c’è ancora pocosulle strade della capitale le uniche segnalazioni riguardano due incidenti avvenuti rispettivamente in via Casilina all’incrocio con via di Torre Spaccata e su Viale deignoli nei pressi di via Carlo Casini un altro incidente provoca brevi code fuori città sulla A1Napoli tra Colleferro e lo svincolo di Fiuggi direzione Napoli e come ogni domenica mattina per le consuete celebrazioni in Vaticano attenzione ai divieti di sosta e ai cambiamenti della viabilità sulle strade intorno a piazza San Pietro e anche nella giornata di oggi sulla metro B è interrotta la tratta Castro Pretorio Laurentina il servizio è sostituito da bus navetta per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Massimo ...