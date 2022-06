Tesla, l’annuncio di licenziamenti fa crollare le azioni (Di domenica 5 giugno 2022) azioni di Tesla in caduta libera a Wall Street. A causare il crollo le parole del fondatore e Ceo, Elon Musk. “Ho pessime sensazioni sul futuro dell’economia – dice qualche giorno fa – per cui credo sia necessario tagliare il 10 per cento del personale”. Alle parole seguono i fatti, con una mail inviata a tutte le strutture di Tesla per chiedere di sospendere qualsiasi assunzione. Una mossa che sorprende, non poco, gli analisti, e manda nel baratro la quotazione del gruppo statunitense. “Se la più grande azienda di veicoli elettrici del mondo mette in guardia sull’occupazione e sull’economia, gli investitori dovrebbero riconsiderare le loro previsioni sui margini e sulla crescita dei profitti”, afferma Adam Jonas, analista di Morgan Stanley. Prima della chiusura settimanale degli scambi il titolo di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 5 giugno 2022)diin caduta libera a Wall Street. A causare il crollo le parole del fondatore e Ceo, Elon Musk. “Ho pessime senssul futuro dell’economia – dice qualche giorno fa – per cui credo sia necessario tagliare il 10 per cento del personale”. Alle parole seguono i fatti, con una mail inviata a tutte le strutture diper chiedere di sospendere qualsiasi assunzione. Una mossa che sorprende, non poco, gli analisti, e manda nel baratro la quotazione del gruppo statunitense. “Se la più grande azienda di veicoli elettrici del mondo mette in guardia sull’occupazione e sull’economia, gli investitori dovrebbero riconsiderare le loro previsioni sui margini e sulla crescita dei profitti”, afferma Adam Jonas, analista di Morgan Stanley. Prima della chiusura settimanale degli scambi il titolo di ...

