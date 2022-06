Serie A, Labriola (ad Tim): “Se abbandoneremo Dazn? No” (Di domenica 5 giugno 2022) Tim non ha intenzione di abbandonare Dazn, con cui detiene i diritti tv della Serie A. Lo ha detto Pietro Labriola, amministratore delegato e direttore generale della società di Tlc, al Festival dell’Economia di Trento. Labriola ha infatti risposto con un secco “no” a chi gli chiedeva se Tim ha intenzione di interrompere la collaborazione con Dazn. Tim pensa al futuro con un nuovo piano industriale: “Se presentiamo un Piano è perché deve essere qualcosa che crei più valore rispetto a quanto presentato fino ad oggi. Tutto il team sta lavorando per arrivare al 7 di luglio, pensiamo di avere le idee chiare“, ha spiegato Labriola. L’ad ha poi parlato della possibilità di vendere l’intera rete di Tim: “Su questo tipo di dettagli non entriamo. C’è un tema di confidenzialità. È uno dei ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Tim non ha intenzione di abbandonare, con cui detiene i diritti tv dellaA. Lo ha detto Pietro, amministratore delegato e direttore generale della società di Tlc, al Festival dell’Economia di Trento.ha infatti risposto con un secco “no” a chi gli chiedeva se Tim ha intenzione di interrompere la collaborazione con. Tim pensa al futuro con un nuovo piano industriale: “Se presentiamo un Piano è perché deve essere qualcosa che crei più valore rispetto a quanto presentato fino ad oggi. Tutto il team sta lavorando per arrivare al 7 di luglio, pensiamo di avere le idee chiare“, ha spiegato. L’ad ha poi parlato della possibilità di vendere l’intera rete di Tim: “Su questo tipo di dettagli non entriamo. C’è un tema di confidenzialità. È uno dei ...

