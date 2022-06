Sardegna WRC | Gryazin svetta nel WRC2 Open

Advertising

... insieme alla cerimonia di premiazione, sono state trasmesse in diretta da+ All Live, RaiPlay e Sky Sport Action, e in differita su Rai Sport HD. Classifica Finale Italia Rally2022: 1. ...... quando la mente è tornata a quella edizione del RIS 2019 dove l'estone, che inottenne nel 2017 la sua prima affermazione nel, buttò al vento una vittoria certa per un problema all'...Ott Tanak e Martin Jarveoja trionfano al Rally Italia Sardegna 2022 su Hyundai i20 N Rally1 ... solleverà la coppa della tappa del WRC l’estone di Hyundai in 03h10’59.1, capitalizzando le ottime ...E’ ufficiale. Per Ott Tänak non vale il principio del “chi ben comincia è già a metà dell’opera” visto che il suo Rally d’Italia Sardegna si era aperto con un guasto al motore durante lo shakedown. Ma ...