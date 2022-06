Roma, vende alcolici ai ragazzi dai 14 ai 17 anni: multa e informativa per la chiusura del locale (Di domenica 5 giugno 2022) Se ne infischiavano della normativa che vieta la vendita di alcolici ai minori e davano tranquillamente bottigliette e lattine a ragazzini ben al di sotto dei 18 anni. Ma i gestori del locale, situato in prossimità dell’Eur, non si sono accorti che il via vai di giovani dai 14 ai 18 anni era osservato dagli agenti della Polizia locale. Leggi anche: Choc a Roma, autobus Atac travolge due pedoni: entrambi sono in gravi condizioni Minorenni riaffidati ai genitori Per questo i caschi bianchi di Roma hanno effettuato gli opportuni controlli e il titolare è stato multato per un ammontare di circa 1500 euro. Oltre che per la vendita di alcol a minori, sono state riscontrate varie irregolarità amministrative. I giovani sono stati affidati ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 giugno 2022) Se ne infischiavano della normativa che vieta la vendita diai minori e davano tranquillamente bottigliette e lattine ani ben al di sotto dei 18. Ma i gestori del, situato in prossimità dell’Eur, non si sono accorti che il via vai di giovani dai 14 ai 18era osservato dagli agenti della Polizia. Leggi anche: Choc a, autobus Atac travolge due pedoni: entrambi sono in gravi condizioni Minorenni riaffidati ai genitori Per questo i caschi bianchi dihanno effettuato gli opportuni controlli e il titolare è statoto per un ammontare di circa 1500 euro. Oltre che per la vendita di alcol a minori, sono state riscontrate varie irregolarità amministrative. I giovani sono stati affidati ai ...

