Ritmica, Raffaeli da record: è la prima ginnasta a vincere la Coppa del Mondo (Di domenica 5 giugno 2022) Sofia Raffaeli scrive un’altra pagina di storia conquistando la Coppa del Mondo All Around di ginnastica Ritmica. La 18enne marchigiana ha illuminato la scena della Vitifrigo Arena di Pesaro trionfando nel concorso generale individuale dell’ultima tappa di Coppa del Mondo con il punteggio complessivo di 126.800, imponendosi per la terza volta in stagione. L’allieva di Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, aveva ottenuto lo stesso risultato ad Atene e a Baku, nei mesi scorsi. E già quello rappresentava un primato mai raggiunto. Grazie al successo casalingo, di fronte ad un pubblico entusiasta, dopo un 32.750 alle clavette – il più alto dell’attrezzo – e il 28.600 al nastro (valido per il sesto pass ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 5 giugno 2022) Sofiascrive un’altra pagina di storia conquistando ladelAll Around di ginnastica. La 18enne marchigiana ha illuminato la scena della Vitifrigo Arena di Pesaro trionfando nel concorso generale individuale dell’ultima tappa didelcon il punteggio complessivo di 126.800, imponendosi per la terza volta in stagione. L’allieva di Julieta Cantaluppi e Kristina Ghiurova, in forza al Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, aveva ottenuto lo stesso risultato ad Atene e a Baku, nei mesi scorsi. E già quello rappresentava unto mai raggiunto. Grazie al successo casalingo, di fronte ad un pubblico entusiasta, dopo un 32.750 alle clavette – il più alto dell’attrezzo – e il 28.600 al nastro (valido per il sesto pass ...

