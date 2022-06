Advertising

puntodilucescam : - falconiofr : @PQuerela @Frank_Ranieri Elettoralmente un suicidio....Rosato ha spiegato che v abolitoeriscritto completamente el… -

Pianeta Milan

Nonno Claudioè in ansia. " Sa, ho la recita della mia nipotina ". Dolci effetti collaterali della estate ... Per i trofei, ipiù alti vanno a Milan, Inter e Roma "Direi di sì, ma mi ......in una stagione dove il Tottenham si contende il titolo con il Leicester di Claudio. Poi, ... il premio che la Fifa assegna ogni anno alla rete più bella della stagione basandosi sui... Ranieri: “Voti più alti per Milan e Roma. Gattuso, una grande persona” Claudio Ranieri ha rilasciato un'intervista al quotidiano La Gazzetta dello Sport. Queste alcune delle sue dichiarazioni. Per i trofei, i voti più alti vanno a Milan, Inter e Roma "Direi di sì, ma mi ...Per i trofei, i voti più alti vanno a Milan, Inter e Roma Ha ragione Mourinho: se si può i trofei vanno sempre portati a casa… Leggi ...